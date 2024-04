Nuova Alfa Romeo Milano svelata in anteprima: il muso particolare e la coda anonima

L'Alfa Romeo Milano, il tanto atteso B-SUV elettrico di Arese, verrà svelata oggi alle ore 17:00, ma proprio nelle scorse ore sono trapelate online due scatti che hanno di fatto anticipato lo stesso B-SUV.

Confermato il design emerso in occasione del clamoroso leak del B-SUV di Alfa Romeo dello scorso settembre, con delle forme senza dubbio particolari. Decisamente arzigogolato il frontale, con i designer di Arese che hanno deciso da dare vita ad un nuovo logo sovradimensionato sul muso: di fatto il famoso simbolo del Biscione viene riproposto con un effetto 3D, che probabilmente si illuminerà con dei led dedicati (ma non abbiamo certezze).

La firma luminosa appare anch'essa particolare, con una forma a L rovesciata, e sul fondo del paraurti anteriore spicca uno splitter prominente sotto ad una griglia di grandi dimensioni. Presenti inoltre due feritoie verticali ai lati del paraurti.

Il posteriore, a differenza dell'anteriore, appare invece decisamente più anonimo. Spicca senza dubbio la scritta Alfa Romeo in mezzo, mentre è evidente un elemento in rilievo a tutta lunghezza, una barra luminosa che ingloba i freni e le luci. C'è poi lo spoiler sopra il lunotto e un fascione orizzontale nero nella zona più bassa della coda.

Un design che potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma che nel contempo potrebbe soddisfare le esigenze di altri, soprattutto chi cercava uno stile di rottura rispetto alle Alfa Romeo uscite negli ultimi anni, a cominciare da Stelvio, Giulia e Tonale. A molti ha ricordato anche alcune auto di Zagato, come ad esempio la recente Giulia presentata un anno fa, che mostrava la classica coda tronca del noto designer. Immancabile anche l'associazione alla mitica Alfasud soprattutto per quanto riguarda la curvatura del lunotto e l'elemento luci presente sulla Milano che invece nella vecchia Alfa era uno spoiler in plasticone di colore nero. A questo punto non ci resta che attendere la presentazione ufficiale che ricordiamo si terrà alle ore 17:00 di questa sera: è scattato il conto alla rovescia.

