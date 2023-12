Nuova Alfa Romeo GTV: ecco come potrebbe essere

Il marchio Alfa Romeo ha annunciato il nome del suo prossimo SUV urbano che si unirà alla gamma nel 2024, questo si chiamerà Milano. Con questa aggiunta, Alfa Romeo avrà una linea di tre veicoli "per il tempo libero", con il nuovo Milano posizionato sotto la Tonale.

Il futuro SUV Alfa Romeo Milano presenterà un design accattivante, contribuendo al rafforzamento della presenza della marca nel segmento dei crossover. La strategia di espansione prevede anche un modello XXL programmato per il Nord America nel 2027 (un'Alfa Key Car? Ecco come sarebbe).

Tuttavia, Jean-Philippe Imparato, CEO di Alfa Romeo, ha sottolineato la volontà di non far diventare Alfa Romeo un marchio esclusivamente di SUV, nonostante la crescente popolarità di tali veicoli. Ha affermato che le berline avranno ancora un ruolo significativo nel futuro, con la Giulia che rimarrà nella gamma anche nel 2026. Imparato ha anche accennato alla possibilità di revival della mitica GTV e della Duetto in versione elettrica.

La Giulia elettrica, prevista per il futuro, avrà una potenza fino a 850 CV e utilizzerà la base tecnica STLA Medium appena lanciata dalla Peugeot e-3008, con un'autonomia di circa 700 km. Sebbene le dichiarazioni di Imparato siano ambiziose, egli ha chiarito che nulla è ancora ufficialmente deciso e che la pianificazione e l'industrializzazione dei sostituti per Giulia e Stelvio sono in corso presso lo stabilimento di Cassino.

Inoltre, la futura Giulia elettrica dovrebbe offrire un'ampia gamma di potenze, da un livello di base di circa 350 CV a una versione di punta Quadrifoglio che si avvicinerà ai 1.000 CV, cercando di competere con veicoli come la Tesla Model 3.