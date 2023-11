Nuova Alfa Romeo Giulietta 2025: ecco come potrebbe essere

Soltanto pochi giorni fa il CEO di Alfa Romeo, Imparato, ha aperto al ritorno della Giulietta. La splendida Hatch di inizio 2000 potrebbe quindi avere una erede e il designer del web Kdesignag, ha cercato di anticiparne le forme.

“Immaginiamo la prossima generazione dell'Alfa Romeo Giulietta – le parole allegate al post Instagram di presentazione delle vettura - abbiamo utilizzato la base della nuova Peugeot 308 e incorporato elementi dell'Alfa Romeo Giulia per creare una berlina premium di medie dimensioni con stile italiano. Ci aspettiamo che l'Alfa Romeo torni sul mercato europeo con un veicolo come questo”.

La nuova Giulietta, come fatta dalla sua antenata, andrebbe a concorrere in un campo decisamente minato dove al momento la fanno da padrona a mani bassa le tedesche, a cominciare dalla Volkswagen Golf, per cui è in arrivo la versione GTI MK 8.5, passando dall'Audi A3, la BMW Serie 1 e arrivando fino alla Classe A di Mercedes.

Dalla sua però, la piccola del Biscione, avrebbe il glorioso marchio di Alfa Romeo, e un prezzo leggermente inferiore alla concorrenza. L'interpretazione di Kdesignag è sicuramente interessante, prendendo spunto, come già anticipato, dall'ultima generazione della Giulia.

I fari sono quindi gli stessi, così come la griglia, il paraurti e il cofano. Anche il posteriore si ispira alla berlina, ed è decisamente interessante il diffusore in stile racing con i doppi terminali di scarico, quasi a lasciar intravedere una versione Quadrifoglio della nuova Giulietta.

I cerchi in lega sono i classici di Alfa, e non mancano dettagli in nero come ad esempio i montanti centrali dei due finestrini, gli specchietti, e il tetto che fa da raccordo fra parabrezza e lunotto, con tanto di vistoso spoiler anch'esso in tonalità scura.

L'idea che la prossima Giulietta sia costruita su base Peugeot 308 è tutt'altro che campata in aria visto che il marchio francese fa parte del gruppo Stellantis di conseguenza è verosimile che le due vetture, avendo dimensioni pressochè uguali, nascano dalla stessa piattaforma.

Ovviamente tutto tace in merito ad eventuali motorizzazioni, ma è ipotizzabile una versione ibrida affiancata da una elettrica, quello che del resto dovrebbe avvenire già a partire dall'anno prossimo con l'avvento del B-SUV di Alfa Romeo.