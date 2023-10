Nuova Alfa Romeo Giulietta 2024, la coda della Brera e il muso della Tonale: sarà così?

L'Alfa Romeo Giulietta è stata una delle “hatchback” italiane più vendute degli scorsi 10 anni. E' riuscita a tenere testa alle tedesche e il motivo era semplice: era bella, di qualità e sportiva, e il suo prezzo era inferiore a quello dei marchi premium.

Purtroppo Arese ha deciso di stoppare la produzione della sua Segmento C a partire dal 2020, dopo dieci anni di onorata carriera, e in futuro della stessa non vi è traccia.

L'Alfa Romeo sta infatti lavorando su un B-SUV per il 2024, e nel contempo proseguirà nella progettazione di berline di grandi dimensioni e SUV premium. Niente da fare quindi, i fan alfisti non potranno essere accontentati, ma a stuzzicare la loro fantasia ci ha pensato l'architetto e designer Tommaso D'Amico, noto anche come TDA, che ha dato vita alla sua personale interpretazione della Giulietta.

Dopo aver fatto rivivere la mitica Alfa Romeo Spider, ha deciso di dedicare il proprio ingegno alla sportiva di Arese e il risultato lo trovate su queste pagine: “Consigliata ad utenti che vogliono cogliere emozioni ed impressioni stimolanti guidando un nome dal cuore sportivo, che ha fatto la storia dell’auto”, la presenta D'Amico.

Si tratta di un render che prende spunto da modelli precedenti, a cominciare dalla coda, di chiara ispirazione Alfa Romeo Brera. Il frontale, invece, appare in linea con le ultime produzioni del Biscione, a cominciare dal SUV Tonale, così come la componente luci in coda.

Si notano anche numerosi dettagli sportivi, vedi le minigonne, il diffusore del posteriore e il labbro sul paraurti interiore, di colore nero. Tonalità che ritroviamo anche negli specchietti e sul tetto, a creare un continuo con il parabrezza.

E sotto il cofano? Tommaso D'Amico ipotizza un possente motore 2.0 turbo da 200 cavalli AT8 benzina RWD con annesso un cambio automatico, mentre i cerchi in lega sono da 19 pollici e presi in prestito dalla Tonale.

Una realizzazione che a nostro avviso appare ben fatta e che attualizzerebbe la Giulietta, rimanendo comunque fedele alla filosofia della Segmento C e soprattutto a quella di casa Alfa Romeo: e voi cosa ne pensate, vi piacerebbe vedere un'Alfa così in futuro?