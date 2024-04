Nuova Alfa Romeo Giulia in stile Tesla Model 3: ecco come sarà. La Q avrà 1.000 CV

Superato lo choc del clamoroso cambio di nome dell'Alfa Romeo da Milano a Junior, in casa Biscione è tempo di guardare avanti e pensare ai modelli che usciranno nei prossimi anni. Nel 2025 sarà la volta della Stelvio, definita fantastica da chi ha avuto la fortuna di vederla, mentre nel 2026 spazio alla nuova Giulia.

Se la Stelvio Quadrifoglio sarà il SUV più potente di sempre, non sarà da meno la Giulia con il logo verde, che sarà una delle berline più potenti della storia. Di fatto le due vetture monteranno lo stesso powertrain elettrico il che significa che potranno sfiorare tranquillamente la potenza di 1.000 cavalli.

Numeri impressionanti che faranno della nuova Giulia una vera e propria belva della strada e con grande probabilità uno dei riferimenti della categoria. La nuova Alfa Romeo è stata visionata dai dealers negli scorsi giorni, e chi l'ha vista ha storto un po' il naso. La berlina col Biscione avrà infatti uno stile differente rispetto al modello che abbiamo apprezzato fino ad ora, visto che di fatto godrà di una coda tronca e il lunotto posteriore che si collegherà alla stessa. Avrà quindi una forma quasi da Sportback, una due volumi e mezzo, che ad alcuni ha ricordato la Tesla Model 3.

Il design in ogni caso può ancora subire delle modifiche da qui al 2026, la data d'uscita, ma ciò che conterà sarà il motore elettrico che garantirà delle prestazioni monstre. Grazie alla piattaforma STLA Large, che è presente solo in Italia nello stabilimento di Cassino, le vetture più performanti potranno avere un'accelerazione da fermo da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi, con pacchi batteria da 118 kWh e un'autonomia di circa 800 km. Ci saranno poi i sopracitati 1.000 cavalli, per l'esattezza 986 (almeno per il momento), e giusto per fare un paragone, la splendida Alfa Romeo Giulia GTAm ha 533 cavalli, di fatto la metà.

Saranno molto ridotti anche i tempi di ricarica, si parla di 18 minuti per passare dal 20 all'80 per cento, con i componenti elettrici che funzioneranno a 800 V. La domanda sorge spontanea, ed è un po' sulla bocca di tutti: la nuova Giulia sarà solo elettrica o verrà commercializzata anche in versione ibrida? Tutto dipenderà dal mercato da qui a tre anni e dalle vendite delle green. Va precisato che la piattaforma STLA Large è natia BEV ma è logico che si potrebbero attuare modifiche in corso d'opera: staremo a vedere.

