Nuova Alfa Romeo Giulia Station Wagon: questa la possibile rivale di A5 e Serie 3 Touring

La pagina Instagram @Kelsonic ha diffuso un render molto interessante che ritrae un'Alfa Romeo Giulia in versione station Wagon. Di questa possibile versione dell'ammiraglia del Biscione se ne è parlato per molto tempo. Dunque, diamogli uno sguardo.

Dopo avervi parlato di una possibile versione Sportwagon dell'Alfa Romeo Giulia, torniamo a parlare dell'ipotetica sorella minore. Sebbene sappiamo che questo modello Station Wagon, prima o poi, salterà fuori (anche se non sappiamo nulla su eventuali presentazioni ecc.), chi oggi se lo immagina si basa sull'attuale stile di design di Alfa Romeo unito all'estetica iconica dell'attuale Giulia berlina.

Una Giulia "allungata" sarebbe una significativa aggiunta alla gamma della casa automobilistica del Biscione, soprattutto a seguito dell'imminente uscita del nuovo suv di segmento B, ovvero l'Alfa Romeo Milano, di cui abbiamo potuto apprezzare le prove sul circuito del Balocco e la cui presentazione è prevista ad aprile. L'arrivo di questa Giulia è programmato entro la fine del 2025, promettendo di essere un'opzione esclusivamente elettrica basata sulla piattaforma STLA Large. Cassino, come in passato, sarà la sede di produzione di questa vettura. La gamma di motori sarà estremamente diversificata, spaziando dall'entry level con 350 cavalli fino alla versione di punta Quadrifoglio con circa 1.000 cavalli.

Il render qui mostrato, ci propone una versione bianca con un volume notevolmente maggiore se paragonato alla versione berlina. La parte anteriore sembra essere unita da un'unica soluzione con fari più lunghi e un muso più schiacciato. Non è da escludere che, a seguito del lancio della Giulia Station Wagon, Alfa non abbia in serbo anche un rinnovamento totale della versione berlina, anzi, date le circostanze sembra essere uno scenario molto probabile.

Bisognerà attendere ancora un po' per avere un'idea chiara su come effettivamente sarà quest'auto, nel frattempo, più passano i mesi e più i render proposti dai designer sembrano assumere vero somiglianza con quello che potrebbe essere il prodotto finale.