Nuova Alfa Romeo Giulia 2024 della polizia: potrebbe essere così la pantera?

Pochi giorni fa vi abbiamo mostra la nuova Alfa Romeo Giulia ipotizzata da Tommaso D'Amico, una berlina che prende spunto dall'ultima Giulia Zagato e dalla realizzazione decisamente sopraffina.

In queste ore l'architetto, noto anche come TDA, ha deciso di fare di più mostrando la sua personale versione dell'Alfa Romeo Giulia con i colori della polizia. E' noto e risaputo come sia proficua da anni la liason fra il marchio del Biscione e le forze dell'ordine, di conseguenza D'Amico ha cercato di anticipare i tempi, mostrando la "pantera".

“In questo video – racconta lo stesso architetto - propongo un concept che esalta ulteriormente le qualità sportive della nuova GIULIA destinata alle forze dell’ordine, in particolare Polizia. Nell’ammirare un oggetto leggendario dall’aspetto indubbiamente rinnovato, che allo stile e personalità aggiunge tanta grinta e potenza, si nota che queste sue caratteristiche danno un senso più pertinente allo scopo cui essa è destinata. Il modello del render prende spunto dai modelli precedenti, aggiornato in ogni particolare con materiali attuali e tecnologia d’avanguardia”.

Ovviamente le forme sono le stesse dell'Alfa Romeo Giulia ipotizzata pochi giorni fa, ma con i colori inconfondibili della polizia, quindi il celeste e il bianco, con tanto di scritte e la famosa pantera che ritroviamo su ogni volante dei poliziotti.

Tommaso D'Amico mostra anche gli interni dell'Alfa Romeo Giulia della polizia, con una serie di optional di ultima generazione, e i classici componenti del corpo di polizia utili per indagini, inseguimenti e via discorrendo.

Sotto il cofano, infine, un motore a combustione termica, un benzina 2.0 Turbo da 220 cavalli AT 14, con un cambio automatico e una trazione posteriore. A impreziosire il tutto, i cerchi in lega da 19 pollici, che ben si sposano con le gomme ribassate montate sulla berlina meneghina.

La Giulia dovrebbe arrivare nelle nuove vesti nel 2025, nel frattempo Sugar Design ha cercato di immaginare la versione SW, rivale perfetta dell'M3 Touring.