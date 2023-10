Nuova Alfa Romeo Giulia 2024 by TDA: un muso stile Zagato e tanta potenza

E se la nuova Alfa Romeo Giulia prendesse spunto dalla Zagato SWB presentata lo scorso dicembre? Deve aver probabilmente tratto ispirazione da questa splendida sportiva il designer Tommaso D'Amico, architetto noto anche come TDA, che ha pubblicato la sua personale versione della berlina di Arese.

TDA la presenta definendola un'auto “destinata ad utenti che avranno modo di percepire emozioni incancellabili nell’ammirare un oggetto leggendario dall’aspetto indubbiamente rinnovato, che allo stile e personalità aggiunge tanta grinta e potenza”.

Una vettura che viene realizzata con materiali tecnologici di altissimo livello, sia per quanto riguarda gli interni quanto l'esterno e ovviamente la meccanica. Colpisce in particolare il frontale, un muso decisamente appuntito e alquanto inedito, visto che quello dell'attuale generazione dell'Alfa Romeo Giulia appare completamente differente.

Con un frontale così differente vengono ridisegnati anche per forza di cose i gruppi ottici, che appaiono ora estremamente sottili decisamente minimal, e messi ai due estremi del muso. Bello il cofano "bombatissimo" e con due prese d'aria, mentre al centro spicca la classica calandra Alfa Romeo a piramide rovesciata, con due sagomature ai lati.

Per il resto troviamo dei cerchi in lega scuri da 19 pollici nel classico design Alfa con i cinque anelli, e un tetto panoramico a fare da raccordo fra il parabrezza e il lunotto posteriore. Tommaso D'Amico ha pensato anche al motore, a cominciare da una versione benzina 2.0 Turbo da 200 cavalli AT Q4, con cambio automatico e trazione posteriore, mentre in merito alle colorazioni, dovrebbero essere previste quelle classiche di Alfa, a cominciare da rosso e nero.

Ricordiamo che al momento nei piani di Arese vi è sicuramente un B-SUV, che uscirà nel 2024 e che è stato protagonista di un leak clamoroso. Inoltre non è da escludere anche la produzione di un E-SUV, quindi un modello premium che possa sfidare a viso aperto i grandi marchi come BMW, Audi e Mercedes.