La nuova F1 2020 di Alfa Romeo Racing in pista a Fiorano: le immagini

Alfa Romeo sarà grande protagonista del prossimo campionato di Formula 1 2020, con Kimi Raikkonen che è già salito a bordo della nuova vettura sul circuito di Fiorano.

Il pilota ha infatti sostenuto questa mattina la prima sessione di test ufficiale con la F1 del Biscione C39, uno shakedown di 100 km riproposto come nel 2019 nel giorno di San Valentino. La livrea è ancora camouflage, possiamo però avere più o meno un'idea delle tecnologie che il Team Alfa Romeo Racing utilizzerà nel corso della stagione in arrivo.

La presentazione ufficiale della monoposto avverrà invece il 19 febbraio presso la pit-lane del circuito di Montmeló. Ci sarà tempo dunque per scoprire i dettagli ufficiali, nel frattempo sappiamo contro chi Alfa Romeo Racing dovrà vedersela: lo scorso 11 febbraio infatti Ferrari ha presentato, nel corso di un grande evento tenutosi presso il Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia, la nuova SF1000 di F1, svelando parte (almeno quelli "visibili") dei suoi segreti, quelli che formalmente saranno gli assi nella manica della nuova stagione.

In attesa invece della presentazione Alfa Romeo, cosa pensate della monoposto C39? Cosa vi aspettate dal Biscione in questo 2020 pieno di sfide (nel mondo del Motorsport e non solo...)? (Foto: Beppe Magni)