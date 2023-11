Nuova Alfa Romeo Duetto, la versione moderna della Spider immaginata così da TDA

Fra le tante auto mitologiche sfornate dalla fabbrica di Arese di Alfa Romeo, vi è senza dubbio anche la mitica Duetto, vettura sportivissima che venne prodotta per ben 28 anni dal Biscione, conquistando il cuore degli appassionati.

TDA aveva già disegnato la sua personale Alfa Romeo Spider, ma nelle scorse ore ha partorito con la sua penna una versione ancora più aggiornata, un concept davvero meritevole d'attenzione che chissà che non possa essere visto dai piani alti di Arese.

L'Alfa Romeo Spider, come ricorda anche Tommaso d'Amico, è senza dubbio la più nota auto della casa milanese, proprio per via della sua quasi trentennale carriera. Prodotta a partire dal 1966, nel 1968 è stato realizzato un modello ad un prezzo più economico leggasi la versione Spider 1300 Junior.

“Il modello del render – sottolinea TDA - prende spunto da questa versione, naturalmente prevedendo, materiali attuali e tecnologia d’avanguardia sia per selleria e rivestimenti che per meccanica e carrozzeria”.

Decisamente stravolto l'esterno, così come l'interno e il motore, per cui Tommaso d'Amico ha optato per un 1.6 Turbo benzina da 200 cavalli AT Q4 con un cambio automatico e una trazione RWD, prevedendo comunque anche delle motorizzazioni ibride ed elettriche.

Belli i cerchi in lega in classico stile Alfa Romeo da 18 pollici, mentre le scelte delle tonalità della carrozzeria sono ricadute sulle classiche di Arese, a cominciare da un rosso acceso, che meglio possa accentuare le forme sinuose dell'ipotetica Spider moderna.

Il sogno di rivedere sulle strade a breve la mitica due posti non è comunque così campato in aria, visto che di recente Alfa Romeo ha annunciato un'altra hypercar dopo la 33 Stradale, un remake di una storica vettura del passato. In futuro prossimo potrebbe quindi esservi spazio anche per la Duetto, e se così fosse siamo certi che sarà un successo.