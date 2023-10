Nuova Alfa Romeo Brera, potrebbe essere così la futura sportiva di casa Arese

Alfa Romeo sta vivendo un periodo di grandi trasformazioni con prospettive a dir poco allettanti. Dopo aver svelato al mondo intero la spettacolare Alfa Romeo 33 Stradale, hypercar da mille e una notte, il Biscione ha in programma altre riedizioni di vetture che hanno fatto la storia, e chissà che fra queste non figuri anche la Brera.

Negli scorsi mesi il CEO del marchio, Imparato, ha accennato alla possibilità che la splendida sportiva di inizio anni 2000 (in produzione dal 2005 al 2010), potesse rifare capolino nelle concessionarie Alfa Romeo, e per cercare di anticiparne le forme il canale Youtube “Motors” ha deciso di dare vita ad una sua personale versione della coupé che tanto piacque ad automobilisti e addetti ai lavori.

Nel render, che trovate qui sopra, è chiaro il riferimento agli ultimi modelli Alfa, a cominciare dalla Tonale, per cui sono di ispirazione i gruppi ottici, che ritroviamo tra l'altro anche sulle ultime versioni dell'Alfa Romeo Giulia e della Stelvio.

Le linee generali appaiono quelle di una due posti compatta, con forme comunque piuttosto squadrate, unite a delle figure morbide, di fatto in linea con le vetture di Arese degli ultimi anni. Ovviamente non è nulla di ufficiale ne certo, soltanto un'ipotesi fantasiosa di un designer di cui non sappiamo il nome, ma in ogni caso non è da escludere che Alfa Romeo, quando deciderà di riportare in vita la Brera, possa ispirarsi a questa realizzazione.

Nel frattempo il glorioso marchio del Biscione si sta preparando al lancio della nuova Alfa Romeo B-SUV 2024, anticipata con un clamoroso leak nelle scorse settimane, e auto che dovrebbe andare a rimpolpare un mercato dove troviamo già altre vetture del gruppo Stellantis, leggasi su tutte la Fiat 600, prevista sia in versione elettrica quanto ibrida, così come la Jeep Avenger, auto dell'anno 2023, e B-SUV che sta riscuotendo un grande successo con più di 40mila ordini dalla sua data di lancio.

In futuro ci sarà poi spazio anche per un E-SUV Alfa Romeo, uno sport utility vehicle premium con l'obiettivo di sfidare le big tedesche a viso aperto.