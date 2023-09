Nuova Alfa Romeo Brera, come sarebbe? Una Shooting Brake che ricorda la Purosangue

Sono tanti i modelli di Alfa Romeo che hanno impreziosito il recente passato e fra questi vi è senza dubbio la Brera. Per chi sentisse per la prima volta questo nome associato ad un'auto, si tratta di una coupé sportiva considerata fra le più belle e apprezzate della prestigiosa azienda di Arese.

Disegnata niente di meno che da Giorgetto Giugiaro, il designer del secolo fresco di 85esimo compleanno, fu messa in commercia per cinque anni, dal 2005 al 2010. Impersonando al meglio l'essenza del marchio Alfa, la Brera era sportiva ma nel contempo elegante, con uno “sguardo” già moderno grazie a dei fari LED sottoli e “minacciosi”, oltre ad un cofano lungo e sinuoso.

Sotto lo stesso vi si trovava un motore in versione benzina e diesel con potenze dai 185 ai 260 cavalli. Alfa Romeo ha recentemente svelato la 33 Stradale, il remake della mitica coupé di fine anni '60, ma per la Brera non sembrerebbe esservi spazio, almeno per ora.

Ascariss Design, noto designer del web specializzato nella rivisitazione delle storiche vetture del passato, ha ben pensato di dare vita alla sua personale interpretazione in chiave moderna della Brera. Il risultato è una coupé/shooting brake che sembra un po' ricordare la Purosangue, lo splendido SUV di Ferrari.

Bello ed elaborato il frontale, con delle prese d'aria geometriche decisamente vistose, e che abbracciano la classica calandra in stile Alfa Romeo. Le luci anteriori sono dalle forme curve e moderne, mentre il cofano è rimasto lungo e sagomato, riprendendo il modello originale.

Belle le minigonne laterali in stile racing, nonchè i passaruota allargati che ospitano dei cerchi in lega in stile Alfa di dimensioni generose. Il retro non lo possiamo vedere ma è immaginabile uno diffusore vistoso, proseguendo quindi il disegno inferiore della vettura, con quattro tubi di scarico a fare bella mostra di se e delle luci moderne e sviluppate in orizzontale. Un'Alfa Romeo Brera senza dubbio molto interessante: e voi cosa ne pensate?