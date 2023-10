Nuova Alfa Romeo B-SUV 2024, valanga di info: dal nuovo nome alla data di vendita

C'è grande attesa di scoprire come sarà il prossimo modello ufficiale di casa Alfa Romeo, leggasi il B-SUV che uscirà nel corso del 2024 e che andrà ad affiancare la Tonale e la Stelvio.

Ma come si chiamerà il B-SUV di Alfa Romeo vittima di un clamoroso leak negli scorsi giorni? Ancora tutto tace ma il CEO del Biscione, Jean-Philippe Imparato, è uscito allo scoperto negli scorsi giorni, fornendo qualche dettaglio in più.

“Il nome arriverà a dicembre – ha detto parlando con i microfoni di Auto.it – per il momento stiamo riflettendo su questo tema. Si tratterà di un nome italiano però e nel parleremo sicuramente entro la fine del 2023”.

Quindi il numero uno di Arese ha aggiunto: “Da quando sono arrivato nel 2021 ho visto tanta gente con MiTo, Giulietta, 147 e quindi vogliamo dare ai clienti una vettura che possa allo stesso modo proporre una sorta di bellezza per tutti. Speriamo che abbia l’impatto atteso”.

Imparato ha spiegato anche che l'obiettivo è quello di lanciare il nuovo B-SUV già dalla prossima primavera: “La nostra intenzione è quella di mettere a disposizione il nuovo SUV di segmento B già entro il mese di aprile. Vedremo se sarà possibile rispettare questa tabella di marcia”, di conseguenza gli ordini dovrebbero scattare all'inizio del nuovo anno.

La nuova Alfa Romeo andrà a sfidare a viso aperto le concorrenti “in casa”, leggasi la Fiat 600e, presentata in diretta streaming a luglio, e la Jeep Avenger, già Car of the Year e reduce di un ottimo successo con ben 40mila ordini.

La nuova Alfa sarà particolarmente rilevante in quanto sarà la prima completamente elettrica, e verrà prodotta sulla piatta forma STLA Small, con una lunghezza che dovrebbe essere di circa 4,3 metri. A livello di motorizzazioni dovremmo avere la stessa batteria già vista sulle due “cugine” citate sopra, quindi un pacco da 51 kWh con potenza di 154 cavalli e un'autonomia di circa 400 chilometri nel ciclo WLTP (caricamento all'80 per cento in 30 minuti).