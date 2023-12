Nuova Alfa Romeo B-SUV 2024, attesa per il nome ufficiale: sarà così esteticamente?

Scatta il conto alla rovescia in vista dell'ufficializzazione della nuova Alfa Romeo B-SUV 2024, vettura vittima di un clamoroso leak poche settimane fa che di fatto ne ha anticipato le linee. Entro la fine dell'anno Arese svelerà il nome di conseguenza potremo iniziare a chiamarlo non più "B-SUV 2024".

Molti fra gli addetti ai lavori quelli convinti che alla fine si chiamerà Junior, ma non sono da escludere altre ipotesi più “italianeggianti”, tenendo conto del trend degli ultimi anni in casa Biscione fra Giulia, Tonale e Stelvio.

Nel frattempo continuano le rappresentazioni grafiche e l'ultima emersa è quella di Halo oto, che trovate subito qui sopra, e che appare alquanto interessante ma soprattutto credibile. E' infatti molto vicina ai disegni emersi poche settimane fa online, e mostra un B-SUV dalle forme moderne e di chiara ispirazione Tonale.

In merito alla futura vettura a marchio Alfa Romeo sono diverse i dettagli che già conosciamo, a cominciare dal fatto che sarà un B-SUV, quindi lungo circa 4,1 metri. Sarà inoltre costruito sulla stessa piattaforma utilizzata per la Jeep Avenger e la Fiat 600e, quest'ultima presentata in diretta streaming lo scorso luglio.

Il nuovo B-SUV di Alfa sarà full electric, di conseguenza sarà la prima vettura a zero emissioni di Arese, ma è comunque possibile che venga affiancata fin da subito, o in un secondo momento, da una versione ibrida, così come già avvenuto per le gemelle Avenger e 600e.

A livello di prestazioni, dovrebbe essere montato un motore elettrico da 156 cavalli con un'autonomia di 400 chilometri, mentre la versione hybrid potrebbe montare il 1.2 tre cilindri benzina da 100 cavalli con una batteria agli ioni di litio da 48 V.

Infine il prezzo, che tenendo conto del listino delle due gemelle di casa Fiat e Jeep, potrebbe assestarsi attorno ai 35mila euro per la versione a zero emissioni, e attorno ai 25 per quella a benzina.