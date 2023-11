Nuova Alfa Romeo B-SUV 2024: l'ultima proposta grafica è la più interessante

Non si placano le interpretazioni grafiche del prossimo B-SUV di Alfa Romeo, vittima di un clamoroso leak nelle scorse settimane. Poche ore fa è stata la volta dei francesi de L'Argus che hanno mostrato il loro personale render appunto della prossima vettura di Arese.

Fra i molti mostrati di recente il render dei transalpini è senza dubbio uno dei più interessanti e dei più credibili: prende spunto direttamente dal leak di cui sopra, ma viene impreziosito con alcuni elementi distintivi.

Spicca senza dubbio la calandra a piramide rovesciata sul muso, tipica delle vetture di Arese, ma il logo potrebbe essere posizionato un po' più in alto, alla fine del cofano. Belli i fari e la loro firma luminosa con una forma a C che fino ad oggi non si era mai vista sulle vetture del Biscione.

Se saranno come l'anticipazione avranno tre file di diodi nel prolungamento della calandra più altre due file nella parte anteriore, enfatizzando appunto il loro design. I cerchi in lega saranno i classici con i cinque anelli di Alfa Romeo, mentre per quanto riguarda la zona laterale, la silhouette sarà abbastanza convenzionale, ad eccezione della linea di cintura ascendente nella zona posteriore, che culminerà quasi al centro del montante, dove troveremo le maniglie delle portiere posteriori che sono a scomparsa.

Bella anche l'idea del bicolore, con il classico rosso Alfa sulla carrozzeria, mentre i montanti e il tetto saranno di colore nero, dando all'insieme un senso di sportività ma anche di eleganza. Nel posteriore, invece (che non viene mostrato da L'Argus), l'Alfa Romeo B-SUV 2024, il cui nome lo scopriremo a dicembre, darà spazio a delle linee rette e marcate, con un disegno delle luci che sarà inedito; ci sarà inoltre una striscia nera sotto il lunotto, soluzione che già molto altri modelli del segmento hanno adottato negli ultimi anni.

Infine spazio ad un paraurti piuttosto “spesso” che regalerà al tutto una sensazione di robustezza. A livello di batteria dovrebbe esserci il classico motore elettrico eMotors da 156 cavalli, 54 kWh e un'autonomia di circa 400 km, già visto sulla Jeep Avenger e la Fiat 600e. Non è comunque da escludere una versione ibrida da affiancare alla green, di modo anche da abbattere i prezzi.