Una nuova Alfa Romeo Alfetta per sostituire la Giulia?

Come sarà il futuro di Alfa Romeo? Neppure un veggente riuscirebbe probabilmente a rispondere a un quesito simile in questo preciso momento, poiché dopo la fusione FCA-PSA le possibilità sono davvero infinite. Qualcuno però, dotato di molta fantasia, ha provato a immaginare una nuova Alfa Romeo Alfetta.

L'idea di una nuova Alfetta, costruita su piattaforma Giorgio, potrebbe effettivamente ringalluzzire molti appassionati, oggi orfani della Giulietta - fuori produzione dallo scorso mese di marzo. Certo una nuova Alfetta potrebbe significare l'addio definitivo della nuova Giulia, che al momento si sta godendo i risultati dell'ultimo aggiornamento 2020 e delle varianti GTA e GTAm.



Alfa Romeo potrebbe dunque spingere su una nuova Alfetta anziché su una nuova generazione a 360 gradi di Giulia, anche se la cosa sembra alquanto "fantascientifica". A livello di costi infatti ingegnerizzare un nuovo modello da zero sarebbe certamente più dispendioso che ravvivare una generazione esistente. È però chiaro come Alfa Romeo abbia bisogno di un restyling corposo della sua line-up, o almeno questo sembrerebbe il desiderio dei francesi di PSA. Ma torniamo alla Alfetta: al momento non c'è nulla di ufficiale, siamo solo nella sfera delle ipotesi, la pagina Facebook Alfa Romeo Project 950 ha però pubblicato un interessante render che potete ammirare in pagina. Che ne pensate?