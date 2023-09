Nuova Alfa Romeo 4E, sarà questo l'erede elettrico della 4C?

Dopo il lancio della Alfa Romeo 33 Stradale che ha suscitato interesse in tutto il mondo, il marchio sta attualmente pianificando una roadster elettrica che potrebbe essere chiamata "4E", in riferimento al suo propulsore elettrico. Sarebbe la diretta erede della 4C.

L'obiettivo di Alfa Romeo include la competizione con futuri rivali come la prossima Alpine A110, la prossima Porsche Boxster e la rinata Lotus Elise. Il responsabile del prodotto di Alfa Romeo, Daniel Guzzafame, ha sottolineato l'importanza di preservare elementi chiave dell'identità del marchio, fondamentali nella definizione del brand Alfa Romeo e che influenzeranno la strategia futura dell'azienda nel settore delle auto sportive elettriche.

Guzzafame ha inoltre sottolineato che la priorità principale è garantire che, quando il nuovo modello verrà introdotto sul mercato, sia credibile, sostenibile e che non venga lanciato solo per il gusto di farlo. Questo veicolo non arriverà prima del 2027 (potrebbe anche trattarsi di una nuova Alfa Spider del quale vi abbiamo parlato, ma non è chiaro se saranno due auto diverse o sempre la stessa) e potrebbe presentare elementi di design ispirati alla 33 Stradale, inclusi la nuova griglia a scudo, il cofano ellittico, la firma luminosa e la parte posteriore con una "coda tronca".

Sempre sull'onda della 33 Stradale, il veicolo potrebbe essere dotato di una serie di elementi per migliorare la gestione dell'aria e massimizzare le prestazioni aerodinamiche, come le prese d'aria laterali, spoiler sopra gli specchietti e una griglia adattabile. Il render condiviso è stato elaborato dai colleghi di Autocar.