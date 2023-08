Nuova Alfa Romeo 33 supercar, il prezzo è da capogiro 'Ma sono già state tutte vendute'

Mancano tre settimane alla presentazione della nuova supercar di casa Alfa Romeo, leggasi la 33, una super fuoriserie da mille e una notte, che farà catalizzare l'attenzione degli addetti ai lavori sul glorioso marchio di Arese.

Il giorno da segnarsi in rosso sul calendario è il 30 del corrente mese, quindi fra esattamente 23 giorni, poco più di tre settimane, e a quel punto si alzerà il sipario sul nuovo bolide milanese.

Forse definirla supercar è riduttivo visto che stiamo parlando di una vera e propria hypercar e lo dimostra chiaramente l prezzo. Secondo gli addetti ai lavori la nuova Alfa Romeo 33 costerà più di un milione di euro, circa 1.4/1.5 milioni, e ciò fa chiaramente capire l'esclusività della vettura.

Ne verranno prodotte solo 33, e dovrebbe vantare una potenza compresa fra i 700 e gli 800 cavalli, il tutto rigorosamente elettrico, partendo dal V6 tre litri che già troviamo sulla Maserati MC20 (la base di partenza della stessa 33).

Quando entrerà in produzione? Anche in questo caso non vi sono certezze ma si parla di fine 2024, quindi fra poco più di un anno, per poi iniziare a circolare sulle strade a inizio del 2025. I fortunati futuri possessori dovranno attendere con pazienza prima di godersi il loro nuovo bolide, e stando a quanto scrive Quattroruote, che ha parlato con Imparato, (il CEO di Alfa Romeo), tutte e trentatre le vetture sarebbero già andate esaurite: “Se la faremo, sarà già sold-out prima del reveal”, aveva detto chiaramente il manager in via confidenziale allo storico mensile di automobili.

Per quanto riguarda l'aspetto estetico, sempre il magazine ha svelato il render di come dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, ma ovviamente non vi è certezza, anche se l'idea è quella di una coupè iper sportiva e cattivissima, che incarni alla perfezione la gloria e il prestigio del marchio.