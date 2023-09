Nuova Alfa Romeo 33 Stradale: l'hypercar costerà fino a 2,5 milioni di euro

E' stata finalmente svelata due giorni fa la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, splendida riedizione della mitica coupé di fine anni '60, e magnifico esemplare di hypercar Made in Italy.

Ma quanto costerà la magnifica vettura di Arese? Nelle settimane precedenti la presentazione ufficiale si parlava di una cifra superiore al milione di euro, ma secondo le ultime indiscrezioni tale somma sembrerebbe essere lievitata del doppio.

I colleghi di Motor1, infatti, parlano di circa 2 milioni di euro nella versione “base”, che possono arrivare fino a 2,5 a seconda della configurazione scelta. Ovviamente tale cifra non deve spaventare visto che, come spiegato dal CEO Jean Philippe Imparato, le 33 Alfa Romeo 33 Stradale sono già state tutte vendute per un guadagno di circa 66 milioni di euro circa.

In merito invece alle tempistiche, la produzione scatterà a metà dell'anno prossimo e se tutto andrà come previsto le prime consegne cominceranno da metà dicembre 2024, con tutti gli ordini che saranno evasi entro la fine del 2026, quindi fra circa tre anni e mezzo.

Così come il prezzo anche le tempistiche non devono spaventare visto che è noto e risaputo quanto il settore delle auto extra lusso abbia consegne molto dilatate, di svariati anni dopo la produzione in quanto la realizzazione di queste hypercar avviene quasi a mano e con precisione maniacale, come del resto è giusto che sia per un'auto da 2 milioni di euro e passa.

Da segnalare che le versioni prodotte saranno due, una elettrica e una termica, e al momento il 20 per cento dei 33 clienti ha scelto la prima, anche se gli stessi hanno comunque tempo un anno per confermare o cambiare la propria configurazione.

Infine i 33 fortunati che hanno già prenotato l'Alfa Romeo 33 Stradale hanno ricevuto in cambio un modellino stilizzato della stessa supercar di Arese nel caratteristico rosso del biscione.

La presentazione in diretta video streaming dell'Alfa Romeo 33 stradale ha ricevuto un enorme visibilità in tutto il mondo e la vettura sembrerebbe essere stata apprezzata dai più.