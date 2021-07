Nuova Abarth F595: dalla Formula 4 al noleggio con Leasys Miles

L’estate di Abarth si sta rivelando quantomai frizzante: a inizio luglio vi abbiamo mostrato la nuova 695 Esseesse, ora invece è il turno della nuova F595, un tributo al 50esimo anniversario della monoposto Formula Italia ideata da Carlo Abarth.

Sotto il cofano troviamo non a caso un motore che deriva dalla monoposto di Formula 4, un 1.4 litri T-jet Euro 6D da 165 CV, per una vettura pensata per i clienti più giovani che vogliono alte performance e tanta tecnologia. Grazie al turbocompressore maggiorato Garrett con rapporto di compressione geometrico a 9:1, la piccola F595 eroga 230 Nm di coppia già a 2.250 giri/min. 218 km/h la velocità massima possibile con questa bestiolina, che gode anche di una ripresa da urlo: in quinta marcia la F595 passa da 80 a 120 km/h in 7,8 secondi.

Il propulsore è abbinato di default al cambio manuale, può però essere accoppiato a un cambio automatico a 5 rapporti con paddle al volante. Le prestazioni di accelerazione sono in ogni caso simili: 0-100 km/h in 7,3 secondi con il cambio manuale, 7,4 secondi con l’automatico sequenziale. La nuova Abarth F595 sarà inoltre impreziosita da nuovi dettagli Blu Rally, cerchi in lega da 17” Sport nero opaco, il badge identificativo F595 sul posteriore e fari fendinebbia di serie. I dettaglio Blu Rally si potranno abbinare ai seguenti colori: Bianco Gara, Grigio Campovolo, Grigio Pista, Nero Scorpione, Grigio Record e Grigio Asfalto.

Spazio anche alla connettività, con il sistema Uconnect 7” HD con radio DAB e predisposizione di serie per Apple CarPlay e Android Auto. La nuova Abarth F595 si può avere con una rata mensile di 229 euro, beneficiando del finanziamento “Più”- Prezzo Promo 22.700 €. Esempio finanziamento Più, anticipo € 5.130, 48 rate mensili da 229,00€, Rata Finale Residua pari al Valore Garantito Futuro € 9.672,0. TAN 3,95% TAEG 5,68%. Offerta FCA Bank soggetta ad approvazione valida fino al 31/07/2021. Se invece amate il noleggio a lungo termine, potete averla anche con Leasys Miles.