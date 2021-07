Nuova Abarth 695 Esseesse: lo Scorpione torna a pungere con un'edizione imperdibile

Il cuore degli Abarthisti più puri può tornare a battere per via di una nuova Collector’s Edition da non perdere: ecco a voi l’Abarth 695 Esseesse. Sarà prodotta in tiratura limitata in soli 1.390 esemplari, suddivisi in 695 unità Scorpion Black e 695 in Grigio Campovolo.

Per realizzarla, gli ingegneri si sono ispirati al modello del 1964, al leggendario “cinquino” elaborato 695 Esseesse con cilindrata aumentata a 690 cm3 e 38 CV che toccava i 140 km/h. Oggi parliamo ovviamente di prestazioni differenti: il potente motore 1.4 T-jet eroga 180 CV e una coppia di 250 Nm a 3.000 rpm, che permette di raggiungere una velocità massima di 225 km/h (con alettone regolato a 0 gradi) e accelerare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. I 400 metri partendo da fermi si percorrono in 15,1 secondi.

Gli ammortizzatori Koni FSD sono presenti su entrambi gli assi, l’impianto frenante invece adotta pinze rosse Brembo in alluminio a 4 pistoncini e dischi autoventilati di 305 mm e di 240 mm al posteriore. Il cambio è manuale ma, su richiesta, è disponibile anche il cambio sequenziale robotizzato Abarth con palette al volante. Non manca neppure l’infotainment Uconnect con navigatore e schermo touch screen da 7” con predisposizione Apple CarPlay e Android Auto.

Agli appassionati però interesserà di più sapere della presenza di uno spoiler ad Assetto Variabile che si può regolare da 0 a 60 gradi, che al suo massimo permette di aumentare il carico aerodinamico fino a 42 kg a 200 km/h, per una migliore stabilità in curva e una maggiore reattività nei tratti misti.