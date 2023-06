Nuova 600: altro video ufficiale del B-SUV e spunta anche il nuovo logo Fiat

Nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo video della Fiat 600, il prossimo B-SUV dell'azienda torinese che andrà a soppiantare la 500X. Lo sport utility vehicle compatto verrà lanciato ufficialmente il prossimo 4 luglio, ma di fatto sappiamo già tutto.

Del resto già due settimane fa Fiat aveva mostrato la 600 in un altro spot ufficiale, ed inoltre erano apparse online le immagini dell'abitacolo e degli interni della nuova Fiat 600: la vettura non ha più segreti.

La prossima 600 avrà una doppia motorizzazione, a partire dall'elettrico, andando così ad introdurre un nuovo modello totalmente green nella gamma Fiat, passando per il benzina, il propulsore 1.2 da 100 cavalli.

In merito all'autonomia, invece, dovrebbe percorrere con una sola carica 400 km, di conseguenza stiamo parlando di una batteria senza dubbio interessante e utile sia per chi si sposta in città ma anche per i viaggi di una certa durata.

Il nuovo filmato in questione si chiama "Waiting for… operation No Grey", e di fatto vediamo la Fiat 600 di colore grigio, appunto, immersa in una gigantesca vasca che la colora in arancione. Nel filmato compare più volte anche il CEO di casa Fiat, Olivier Francois, tra l'altro a bordo della vettura torinese mentre la stessa viene immersa in un lago arancione.

Molti di voi avranno probabilmente già intravisto queste immagini, ed in effetti si fa riferimento a quanto accaduto un mese fa circa a Lerici, nella splendida Liguria, dove appunto era stata immortalata più volte la Fiat 600, prima di colore grigio e poi arancione.

Ricordiamo, prima di congedarci e lasciarvi al video che trovate qui sopra, che il nuovo B-SUV sarà prodotto nella fabbrica di Tychy in Polonia, e verrà utilizzata la stessa piattaforma utilizzata per costruire la Jeep Avenger.

Infine vi segnaliamo che a fine video troverete quello che probabilmente sarà il nuovo logo di casa Fiat, ovvero, quattro sbarre in diagonale per un chiaro ritorno al passato.