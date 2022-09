Un numero sorprendente di consumatori acquisterebbe già l'Apple Car, anche se non esiste

Lo scorso luglio Apple ha assunto il capo della dinamica veicolo in Lamborghini, Luigi Taraborrelli, ed è stato l’ultimo cenno relativo l’ancora non annunciata Apple Car. Torniamo a parlare della prima automobile della Mela per dati sorprendenti: molti consumatori vorrebbero già acquistare l’Apple Car anche per sostituire le loro Tesla.

Secondo un recente sondaggio effettuato dall’agenzia di consulenza internazionale Strategic Vision, negli Stati Uniti il 26% dei consumatori sarebbe disposto ad acquistare un veicolo Apple se fosse già disponibile. Anzi, a quanto pare Apple è già il terzo marchio più preso in considerazione: “Il 26% dei clienti ‘considererebbe sicuramente’ un veicolo a marchio Apple in futuro. Ma la forza di Apple non finisce qui. Ciò che dovrebbe preoccupare gli altri è che Apple genera una maggiore quantità di amore rispetto a qualsiasi altra azienda automobilistica”, ha dichiarato Alexander Edwards di Strategic Vision.

Nello specifico, il 24% degli intervistati ha detto di “amare” la qualità dei prodotti del colosso di Cupertino, ed è il doppio rispetto all’apprezzamento di marchi storici come Honda, Toyota e Tesla. Il tutto, chiaramente, senza alcun veicolo della Mela sul mercato. Questo potrebbe essere un grosso problema per marchi come Tesla in particolar modo, dato che il 50% dei proprietari afferma che "considererebbe sicuramente" l'acquisto di un futuro veicolo Apple.

Per concludere l’intervento, Edwards ha affermato: “Ciò che Apple alla fine presenta in termini di stile, gruppo propulsore, prodotto e altre caratteristiche chiave determinerà finalmente il livello di interesse generato tra gli acquirenti di automobili. Tuttavia, la loro consapevolezza e reputazione del marchio forniscono una piattaforma formidabile per la quale i produttori automobilistici dovrebbero prepararsi di conseguenza”.

Proprio a proposito dell’esperienza della Mela, ecco quando vedremo il sistema Apple CarPlay rinnovato.