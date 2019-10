Il numero di pedoni e ciclisti investiti sta aumentando in modo allarmante

La NHTSA ha rilasciato i dati sugli incidenti stradali occorsi nel 2018. Una fotografia utile, perché non molto distante dai dati europei. La buona, anzi ottima, notizia è che gli incidenti tra automobilisti stanno diminuendo. La tragedia è che stanno morendo sempre più pedoni e ciclisti.

Nel 2018 negli USA sono morte 36.600 persone a causa di un incidente. Un dato coerente con il trend degli ultimi anni, abbiamo una leggero calo sul numero delle vittime da incidente stradale. Nel 2018 le morti sono diminuite del 2.4%.

Cala anche il tasso di incidenti ogni 100 milioni di miglia percorse. Ma questi sono dati che riguardano gli automobilisti. Il problema colpisce invece tutti gli altri: pedoni e ciclisti.

I pedoni investiti e morti nel 2018 sono 6.283. Il numero più alto dal 1990 ad oggi. Gli incidenti fatali per i ciclisti sono stati 857, in aumento del 6.7%. Aumenta in particolar modo il dato che riguarda le cicliste donne, con un aumento del 29.2% in questa categoria.

Come si spiega? Oggi l'industria dell'automobile ha fatto passi da gigante nel garantire la sicurezza delle persone a bordo dei loro veicolo. Radar avvisano l'automobilista quando una collisione è imminente, mostrano eventuali pericoli posizionati in prossimità dell'angolo cieco, e le auto sono in grado di frenare automaticamente evitando incidenti fatali. Ma, evidentemente, si sta facendo ancora troppo poco per salvare la vita di chi è fuori dal veicolo. Le proposte in tal senso non mancano, ma prima di una implementazione su vasta scala potrebbero volerci ancora molti anni.