Numeri da record per Lamborghini nella prima metà 2022: che boom di vendite!

Lamborghini può festeggiare anche se l’anno non è ancora finito: i primi sei mesi del 2022 rappresentano un nuovo record aziendale per vendite, fatturato e redditività per la storica casa automobilistica italiana, complice il boom di richieste del SUV Lamborghini Urus.

Nella prima metà dell’anno corrente, svela il produttore di Sant’Agata Bolognese, sono stati consegnati 5.090 veicoli (4,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2021) e l’Urus rappresenta il 61% delle vendite; non sono state specificate, invece, le quote di vendita per le supercar Huracan e Aventador.

Questi dati, ricordiamo, seguono il fatturato record registrato nel primo trimestre del 2022: a oggi si parla di 1,33 miliardi di euro di fatturato, il 30,6% in più rispetto alla prima metà del 2021, mentre l’utile operativo ha raggiunto i 425 milioni di euro con un aumento del 69,6%.

Gli Stati Uniti rappresentano quindi il mercato più interessato alle Lamborghini, dato che oltreoceano sono stati spediti 1.521 veicoli, mentre la Cina segue con 576 unità richieste e, al terzo posto, si colloca la Germania con 468 unità. L'area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha interessato il 41% delle consegne dell'azienda, mentre nelle Americhe si parla del 34% e l’area Asia-Pacifico rappresenta il 25%.

Secondo Stephan Winkelmann, presidente e CEO di Lamborghini, questi "bei tempi" continueranno fino a fine 2023 dato che la società ha già ordini per coprire tutta la produzione di veicoli fino a dicembre del prossimo anno.

Nel mentre, eccovi le foto della prima Lamborghini Urus plug-in hybrid.