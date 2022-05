Numeri record per Dacia in Italia: Sandero la più venduta del 2022

Dacia continua a far registrare numeri record in Italia. Nei primi quattro mesi del 2022 è il secondo brand straniero più venduto in Italia con 22.342 immatricolazioni e un market share dell'8,36%. Rispetto allo stesso periodo del 2021 abbiamo inoltre una crescita di 3,5 punti di market share.

La Sandero (per saperne di più abbiamo provato la Dacia Sandero Stepway benzina-GPL, inoltre ci siamo messi alla guida della Dacia Sandero Streetway per la città) è la Dacia più venduta in Italia nel 2022 (gennaio-aprile) con 12.295 immatricolazioni, terza vettura in assoluto del mercato. Con 12.028 immatricolazioni in ambito privato è la vettura straniera più venduta nel primo quadrimestre del 2022, con 2.644 immatricolazioni arrivate nel solo mese di aprile.

Ottimi risultati anche per Duster (di recente la nostra prova del Duster Extreme 2022 in versione speciale, mentre a fine 2021 abbiamo provato in Francia la nuova gamma Duster, anche 4x4), con 8.032 immatricolazioni nel primo quadrimestre 2022.

Spring (per saperne di più: pregi e difetti della Dacia Spring), ora compatibile con i nuoci incentivi auto 2022, ha fatto segnare 1.498 immatricolazioni da gennaio a fine aprile, con Dacia maestra delle alimentazioni alternative con un +17% del GPL rispetto al primo quadrimestre 2021 e un market share del 40%.