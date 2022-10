Tutti i numeri del Porsche Festival 2022 al PEC Franciacorta: un'edizione record

Lo scorso weekend dell'1 e del 2 ottobre si è tenuto, al Porsche Experience Center Franciacorta, la settima edizione del Porsche Festival, la seconda nella esclusiva location del PEC Franciacorta. Un'edizione dei record che ha chiamato a raccolta più di 9.000 partecipanti e 2.251 Porsche.

Fra quegli oltre 9.000 visitatori c'eravamo anche noi di Everyeye, qui infatti trovate le nostre foto del Porsche Festival 2022. In questo articolo invece vogliamo snocciolare qualche interessante numero, svelato in via ufficiale da Porsche. Per essere precisi, i visitatori esatti sono stati 9.127 in due giorni, numeri che fanno dell'edizione 2022 quella con più successo dall'esordio del 2015.

Durante le varie esperienze di guida sono stati percorsi 63.000 km, sono stati celebrati ben due anniversari, ovvero i 70 anni dei Porsche Club e i 50 anni della Carrera RS 2.7, sono state scattate 19.703 foto dai fotografi ufficiali, RDS ha firmato 20 ore di musica all'interno del paddock. Il Porsche Festival 2022 si è fregiato anche di 1 delle 30 Porsche 911 GT2 RS Clubsport Manthey-Racing prodotte nel mondo, la Porsche più potente presente inoltre è stata una 918 da 887 CV, nell'area truccabimbi sono stati dipinti i volti di 268 bambini, il borsone "Sprayground" della collezione RS 2.7 è stato il prodotto più venduto allo shop.

Chiudiamo con qualche riferimento alle Porsche classiche: la Porsche più storica presente è stata una 356 America Roadster del 1953. Cos'altro dire se non "ci si rivede al 2023".