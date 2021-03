Tutti i numeri del Bonus Bici e Monopattino: richiesto da oltre 600.000 italiani

Al di là delle naturali polemiche, il Bonus Mobilità 2020 è stato di sicuro un successo. I cittadini italiani che ne hanno usufruito sono stati esattamente 663.710.

A dirlo è stato il nuovo Ministero della Transizione Ecologica del Governo Draghi, che ha sostituito il precedente Ministero dell’Ambiente che aveva istituito l’iniziativa green. Ricordiamolo, grazie al Bonus Mobilità 2020 molti cittadini italiani hanno potuto acquistare con il 60% di sconto (fino a un massimo di 500 euro per acquisto) bici muscolari, e-bike e monopattini elettrici.



Nonostante i problemi iniziali legati alla piattaforma, con gli utenti timorosi di non riuscire a chiedere il bonus per esaurimento fondi, sembra che alla fine siano stati utilizzati circa 200 dei 215 milioni totali stanziati. I restanti verranno utilizzati per le fatture che i commercianti potranno emettere entro il 31 marzo 2021. Le richieste inoltrate a novembre 2020 sono state tutte pagate, con 99,5 milioni di euro per 300.776 richieste. Per la tranche gennaio-febbraio 2021 sono stati a oggi pagati 31,5 milioni di euro a fronte di 104.985 richieste “ritardatarie”.



Ai commercianti sono stati invece pagati 60,3 milioni a fronte dei 257.349 buoni richiesti e utilizzati dai cittadini, su un totale di 69 milioni. I rimborsi dunque non sono ancora completi al 100%, tutto però sembra procedere secondo i piani. Il tutto nella speranza di un nuovo Bonus Mobilità 2021, per nulla certo sotto il Governo Draghi.