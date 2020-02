I numeri delle auto elettriche in Europa, Paese per Paese

Come scrivevamo solamente pochi giorni fa, il 2019 è stato un ottimo anno per le auto elettriche (incluse le plug-in ibride) in Europa. La crescita è stata spaventosa, mentre il diesel ha perso diversi punti. Ora una nuova infografica mostra come sono andate le vendite di veicoli elettrici Paese per Paese, Italia inclusa.

Insideevs ha infatti elaborato i dati del 2019 per l'intero mercato europeo. Nel 2019 in Europa sono state vendute oltre mezzo milione di elettriche plug-in. Stando ai dati della European Manufactures Association, nel 2019 sono state immatricolate 558.586 auto elettriche; parliamo di quelle destinate agli automobilisti, dal computo non sono inclusi gli autobus, né gli altri mezzi speciali o commerciali.

Il mercato di riferimento è quello EU + EFTA. Le elettriche crescono del 45% su base annua, andando ad occupare una quota di mercato del 3.53%. Un passo notevole, che dovrebbe anticipare un anno ancora più solido: nel 2020 ci si aspetta un ulteriore crescita delle elettriche.

Andiamo a vedere come sono andate le elettriche nei principali mercati:

Germania – 108,839 (up 60.9%)

Norvegia – 79,640 (up 9.6%)

UK – 72,834 (up 21.5%)

Paesi Bassi – 66,957 (up 146%)

Francia – 61,356 (up 34.6%)

Svezia – 40,406 (up 39.4%)



In Italia sono state vendute 17.134 auto elettriche, tra BEV e PHEV.

In calce trovate tutte le infografiche di Insideevs.