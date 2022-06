Nubifragio a Miami devasta un garage da sogno: distrutte Ferrari, Rolls e altre esotiche

Pochi giorni fa siamo rimasti a bocca aperta di fronte alla Chevrolet Corvette C8 che ha aperto le acque di una città della Florida mostrando capacità di guado degne di un Defender, ma non tutti sono riusciti a mettere in salvo le proprie supercar. Un video mostra infatti ciò che rimane di un garage allagato pieno di supercar esotiche.

Si tratta di un garage seminterrato di Miami, che al suo interno conta moltissime supercar, di più di quelle che normalmente possiamo contare in un intero anno, e vederle in questo stato è una fitta al cuore. Il filmato si apre col suono delle pompe idrovore ancora in funzione per eliminare gli ultimi residui di acqua, e subito ci si palesa di fronte il macello dovuto all’allagamento.

Nell’ordine possiamo notare una Rolls-Royce Cullinan, una Chevy Corvette C7, una Plymouth Prowler, una Ferrari 360 Modena Spider, una Ferrari Roma, un’altra Cullinan, una Mercedes-AMG GTR Black Series, una Ferrari F8 Tributo e ben due Ferrari SF90 Stradale (a proposito, Ferrari sta sviluppando la SF90 Stradale Versione Speciale).

Un’incredibile collezione di supercar andata pressoché distrutta tenendo conto dei notevoli danni che provoca un allagamento, senza dimenticare che alcune vetture si sono anche mosse e hanno urtato contro i muri e le colonne del garage a causa della furia dell’acqua.