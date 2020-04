Grazie a Novitec la McLaren Senna guadagna altri 100 cavalli: le immagini

Chi si ritrova a bordo di una McLaren Senna e riesce a sprigionarne tutta la potenza su un tracciato non penserebbe mai che il bolide avrebbe bisogno di ulteriore potenza, ma Novitec la conosciamo, e per lei la potenza non è mai abbastanza.

La casa tedesca di tuning ha preso la pazzesca scheggia di McLaren con l'intento di renderla ancora più estrema. Ricapitolando un po' di numeri, la Senna unisce tecnologie stradali a quelle derivate direttamente dai modelli da Formula 1, e il risultato è evidente.

Sotto al cofano monta un poderoso V8 bi-turbo da 4,0 litri denominato M840TB, e abbinato ad una trasmissione a doppia frizione e 7 rapporti, che scarica sull'asfalto una potenza di quasi 800 cavalli tramite le ruote posteriori. Quello che però stupisce di più è probabilmente il peso, in quanto ha una massa di soli 1.198 kg, per un rapporto potenza/peso ai limiti del credibile. L'esito complessivo è di uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,8 secondi e una velocità massima di 340 km/h.

A Novitec per fortuna questo non interessa, e ha buttato altri 100 cavalli nella mischia, per un totale di 890 cavalli di potenza e 888 Nm di coppia. Grazie a questo la Senna raggiunge i 100 km/h da ferma in 2,7 secondi arriva a 200 km/h in 6,5 secondi. Non cambia la velocità massima, ma effettivamente poco importa.

La maggiore prestanza è stata ottenuta con l'installazione di un sistema di scarico custom fatto di Inconel, un tipo di superlega usato per le monoposto da Formula 1. La casa tedesca fornisce la scelta di avere questa modifica soltanto, o abbinarla al tuning del motore. Inoltre anche l'estetica ha un ruolo, quindi si può optare per le estremità degli scarichi in un nero opaco oppure in un acciaio inox lucido.

Per quanto concerne la carrozzeria non troviamo alcuna modifica, ma sono stati sostituiti i cerchi stock con un set di Vossen da 20 pollici all'anteriore e 21 pollici al retrotreno. I cerchi sono avvolti poi da pneumatici Pirelli P Zero ad elevate prestazioni. Per i 500 fortunati possessori di una McLaren Senna, Novitec offre una gamma di personalizzazioni per gli interni attraverso una selezione di pelli e Alcantara in numerose colorazioni.

Da McLaren sono di recente arrivate interessanti notizie. La prima vede il brand britannico appoggiare i carburanti sintetici come alternativa alle auto elettriche, mentre la seconda conferma una succeditrice della magnifica P1 e ne rivela la data di lancio per l'entusiasmo dei fan.