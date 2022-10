Novitec Ferrari SF90 Spider, il mostro ibrido che eroga 1.109 cavalli

Novitec è un brand tedesco specializzato nel modificare le Ferrari. Nel corso degli anni è stato capace di portare alla luce delle vetture stratosferiche, come la Ferrari F8 Spider Novitec, e probabilmente sarà lo stesso anche per la sua Ferrari SF90 Spider.

Il nuovo kit, ammirabile attraverso il video in alto, include un bodykit in fibra di carbonio, un set di cerchi modificato da 21 pollici, un assetto ribassato e un boost alla potenza complessiva erogata dal sistema propulsivo ibrido.

Mesi fa Novitec aveva già messo le mani sulla SF90 Stradale, per cui i ritocchi estetici, aerodinamici e meccanici risultano alquanto sovrapponibili. A cambiare sono lo splitter anteriore, i flap laterali applicati al paraurti anteriore, la presa d'aria sul cofano rivisitata, gli sbocchi per l'aria sui passaruota anteriori, la copertura del vano motore, l'alettone posteriore e il diffusore posteriore. Per l'abitacolo la compagnia offre invece parecchie opzioni, che vanno a riguardare la tappezzeria in pelle e Alcantara selezionabile in svariati colori. Nello specifico, i nuovi cerchi in lega da 21 pollici sono i Novitec NF10 prodotti da Vossen, anche se ogni cliente può optare per modelli ulteriori.

Sotto la carrozzeria troviamo il solito V8 biturbo da 4,0 litri, che per l'occasione ha ricevuto nuove mappature per iniezione, accensione e spinta elettrica attraverso i moduli Novitec N-Tronic. L'output effettivo vanta pertanto un incremento di ben 109 cavalli di potenza e 118 Nm di coppia. L'erogazione complessiva ammonta infatti a ben 1.109 cavalli.



Restando nei pressi di Maranello vogliamo chiudere con una notizia piuttosto interessante: a Fiorano sta girando una nuova Ferrari V12: sembra la Ferrari Roma, ma c'è dell'altro.