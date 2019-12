Le novità che verranno introdotte con la terza generazione di Formula E

Con la terza generazione di monoposto di Formula E ci aspetta una rivoluzione senza compromessi. Arriva la ricarica veloce da solo 30 secondi ai pitbox, mentre le auto saranno decisamente più rapide e leggere.

Vediamo i cambiamenti che arriveranno durante la stagione 2022-2023, punto per punto.

La FIA ha, infatti, diffuso i bandi per le proposte per quanto riguarda telai, gomme e batterie. Le aziende interessate a disegnare la prossima stagione di Formula E hanno tempo fino al 31 marzo del 2020 per mandare le loro proposte.

Il primo cambio è dato del peso delle monoposto elettriche: dovranno essere più leggere in funzioni di performance ancora più notevoli. La massa totale deve arrivare a 780kg, 120 chili in meno rispetto alle monoposto di seconda generazione. Sono solo 15kg in più del peso di una monoposto di F1.

Il calo sarà possibile grazie all'uso di batterie da 284kg. Queste devono essere sostituibili in appena 45 minuti, mentre la loro ricarica avverrà con soste ultra-rapide di appena 30 secondi in apposite stazioni di ricarica.

Diminuiscono anche lunghezza e larghezza, rispettivamente -16cm e -7cm rispetto alla Gen2.

Tutti i team avranno in comune un'unità installata sull'asse anteriore per il recupero dell'energia, mentre il powertrain vero e proprio sarà a discrezione di ciascun team come avviene oggi.

Cambia anche la potenza massima in Attack Mode, si arriva a 476CV contro i 340CV della generazione attuale.

In attesa della stagione 2022-2023, è già possibile prenotare i biglietti per la tappa romana di Formula E prevista per il 2020.