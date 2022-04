Tutte le novità Tesla di inizio 2022: dal software ai Supercharger

Tesla ha appena fatto il punto su tutte le novità del primo trimestre del 2022, che vi riassumiamo di seguito. Tre mesi incredibili che hanno inoltre visto l'apertura ufficiale della Tesla Giga Berlin, il primo impianto europeo di Elon Musk.

Fra le novità di questo 2022 Tesla è importante partire con gli aggiornamento dell'app per smartphone. Sono state aggiunte le statistiche di ricarica per comprendere meglio il comportamento dell'auto durante la ricarica e i costi/risparmi. Sono poi state aggiornate le Video Guide (Go Off-Grid, Powerwall Time-Based Control e Solar and Energy Value) e migliorati i controlli della climatizzazione, con il precondizionamento del veicolo che tramite app rimane ora attivo fino a 30 minuti dopo l’apertura di una portiera, rendendo più semplice caricare bagagli e passeggeri senza influenzare i controlli del clima.

A bordo auto l'infotainment ha guadagnato il Car Colorizer per personalizzare l'aspetto esteriore dell'auto all'interno del software, la possibilità di nascondere la schermata della chiamata in corso su Model 3 e Model Y, il gioco Sonic the Hedgehog a esclusione di tutte le Model S e Model X prodotte prima di Marzo 2018.

Sul fronte Autopilot, è stato aggiunto su Model 3 e Model Y lo sbrinamento delle spazzole tergicristalli, per ripulire il parabrezza da neve e ghiaccio, inoltre è arrivato il salvataggio rapido delle clip video della Dashcam con una nuova icona dedicata ed è stata potenziata la frenata rigenerativa alle basse velocità, per una maggiore efficienza. È stata poi migliorata la stima dei tempi di ricarica, che ora tiene conto della temperatura del pacco batterie quando l'auto è connessa ai Superchager. È stata inoltre introdotta la possibilità di visualizzare sulla mappa le stazioni Supercharger più vicine nei dintorni tramite l'icona di un fulmine.

Chiudiamo con le nuove location Supercharger: in Italia sono state aperte le stazioni Affi, Bardonecchia-A32 dir Francia, Bologna-Casalecchio di Reno, Dalmine, Montenero di Bisaccia, Perugia, Torino-Grugliasco per un totale di 68 stalli. È stata poi aggiornata la stazione di Napoli-Caserta. Ricordiamo che in Italia Tesla ha appena superato le 50 stazioni Supercharger.