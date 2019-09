Tutte le novità del software Tesla V10: le note ufficiali

Oramai manca davvero poco al rilascio del software Tesla V10, che porterà ai clienti di Elon Musk non poche novità. Scopriamo quali andando a sbirciare le note ufficiali dell'aggiornamento.

Con il nuovo firmware V10 la società californiana porterà sulle sue vetture l'attesa funzione Tesla Theater, che permette la visione di film e serie TV quando l'auto è parcheggiata. La compagnia sottolinea che durante la prima fase beta sarà possibile streammare i dati solo attraverso il cellulare, non si potranno vedere i video con la linea on-board delle Tesla.

Arriva poi la funzione Caraoke, che vi permette di cantare in auto le vostre canzoni preferite - con la possibilità di visionare i testi quando l'auto è parcheggiata. Per gli amanti dei videogiochi poi arriverà il famoso Cuphead in versione Tesla Edition, un Platform Retrò che non ha certo bisogno di presentazioni su Everyeye.it, visto già su Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Inserita anche la funzione Feeling Lucky or Hungry? (ovvero: Ti senti fortunato o affamato?), con l'auto che vi porta a sorpresa verso un'attrazione o un ristorante vicino di sua scelta. Tesla ha poi migliorato le sue mappe, la famosa Modalità Sentinella, inserito la Modalità Joe che abbassa i suoni di sistema per non disturbare i passeggeri (che magari vogliono dormire), riordinato il Launcher delle applicazioni. Gli utenti troveranno poi decine di miglioramenti minori, come ad esempio una mappa 3D del traffico in tempo reale più fluida e dettagliata. Al momento il software è ancora disponibile unicamente in Early Access, il rilascio pubblico però dovrebbe essere vicino.