Novità e scheda tecnica della nuova Yamaha R7 2021: la leggenda continua

La Yamaha R7 è di sicuro uno dei modelli giapponesi più chiacchierati e desiderati del mercato, una leggenda che ora si rinnova nel segno della nuova R7 2021, che inaugura una next gen di Supersport Yamaha.

La YZF-R7 originale è stata capace di fare imprese magnifiche, costruita in soli 500 esemplari nel 1999 e cavalcata da piloti come Noriyuki Haga e Wataru Yoshikawa. La nuova R7 2021 è un tributo proprio a quella leggendaria YZF-R7 costruita in edizione limitata, creata appositamente per attirare un pubblico giovane e dinamico.

Il suo motore Yamaha CP2 da 689 cc è un DOHC a 2 cilindri e 4 valvole raffreddato a liquido, capace di erogare una coppia corposa e lineare a tutti i regimi di giri. La potenza massima è di 73,4 CV (54 kW) a 8.750 giri/min. La coppia massima di 67 Nm invece si raggiunge a 6.500 giri/min. Il motore CP2 è stato modificato con una nuova ECU, condotti di aspirazione ottimizzati, un design dello scarico rivisto e un nuovo setting iniezione del carburante.

La frizione è antisaltellamento (A&S), il cambio però può essere anche automatico QSS su richiesta. Da segnalare inoltre la nuova strumentazione Full LCD, con un display in modalità negativa ad alto contrasto che garantisce un’ottima leggibilità. Queste le info tecniche dettagliate della moto:

Motore bicilindrico da 689 cc con tecnologia crossplane CP2

Disponibile nelle versioni full power e da 35 kW

Design ultra compatto con il DNA puro della R-Series

Carena dal design a aerodinamico con dettagli in alluminio

Forcella USD da 41 mm regolabile

Sospensione posteriore Monocross di nuova progettazione

Frizione antisaltellamento A&S

Nuovo telaio supporto centrale in alluminio per una rigidità ideale.

Manubrio clip-on

Posizione di guida ergonomica sportiva e adattabile ai vari piloti

Muso "twin-eye" aggressivo da R-Series con luci di posizione a LED

Potente faro anteriore a LED

Cerchi leggeri in lega a 10 razze

Pinze freno radiale e pompa radiale Brembo

Cruscotto dal design Supersport con strumentazione full LCD

Condotto aria anteriore centrale in pure style MotoGP

Serbatoio slimline da 13 litri con incavi scolpiti per le ginocchia sco

Coda in stile R-Series

Pneumatico anteriore 120/70, pneumatico posteriore 180/55

La nuova R7 sarà disponibile in due nuove colorazioni, Icon Blue e Yamaha Black. Le consegne ai concessionari Yamaha inizieranno a partire da ottobre 2021. Se siete invece interessati più al mondo 125 cc, vi ricordiamo che da poco è stata lanciata la nuova Yamaha XSR125 2021.