Tutte le novità della nuova Renault ZOE 2022, ora anche da 136 CV

La Renault ZOE è una delle nostre elettriche preferite, senza grande mistero (come innamorarsi della Renault ZOE). Una EV magari non adatta ai lunghissimi viaggi ma perfetta per la città, che in questo 2022 è pronta a ricevere un po' di cambiamenti.

Rivitalizzata per l'ultima volta nel 2019, la Renault ZOE 2022 è pronta a fare capolino nel listino del marchio francese con diverse novità. Tre gli allestimenti disponibili per la piccola elettrica: Equlibre, Evolution e Iconic. Esternamente non ci saranno modifiche evidenti, abbiamo però un nuovo colore chiamato Shadow Grey e un nuovo stile per i cerchi. Un'altra novità riguarda il badge E-Tech sul bagagliaio, inoltre la versione base sarà già super accessoriata.

La ZOE Equilibre infatti avrà un quadro strumenti digitale da 10 pollici, uno schermo centrale per l'infotainment da 7 pollici, una scheda keyless, aria condizionata manuale, quattro speaker e un caricatore di bordo AC a 22 kW. Assenti invece gli ADAS, è infatti presente solo la frenata d'emergenza AEB.

La ZOE Evolution aggiunge la navigazione, i sensori di parcheggio posteriori, l'aria condizionata automatica e diversi ADAS base, pensiamo al riconoscimento dei segnali stradali, il Lane Departure Warning e il Lane-Keeping Assist. Avremo anche un'antenna shark e cerchi da 16".

La ZOE Iconic avrà invece cerchi da 17", dettagli dorati sulla griglia, un diverso bumper e fari antinebbia. All'interno avremo anche uno schermo per l'infotainment da 9,3" e materiali più raffinati. I vari allestimenti avranno anche potenze diverse: Equilibre ed Evolution produrranno 80 kW/110 CV, mentre la Iconic avrà 100 kW/135 CV.

Tutte e tre le varianti avranno una batteria da 52 kWh con 395 km di autonomia dichiarata, dunque non dovrebbe cambiare molto dal modello attuale per Equilibre ed i, mentre su Iconic siamo a 386 km per via della maggiore potenza. La nuova Renault ZOE 2022 è già disponibile in Francia a un prezzo di partenza di 27.700 euro per la Equilibre, 29.800 euro per la Evolution e infine 30.900 euro per la Iconic. Speriamo di vederla presto anche in Italia, visto che è perfetta per i nuovi incentivi auto 2022. Qui le nostre elettriche da acquistare con il bonus auto 2022.