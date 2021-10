Novità e prezzo del Range Rover 2022, anche con 100 km di autonomia elettrica

Land Rover ha presentato alla Royal Opera House di Londra il nuovo Range Rover 2022, una quinta generazione che porta il lusso a un livello superiore.

Sul fronte del design abbiamo tre linee che richiamano le origini del modello, pensiamo alla linea discendente del tetto, alla linea di cintura forte e la linea ascendente delle soglie. Il nuovo Range Rover SV inoltre, in vendita nel 2022, offrirà ai clienti ancora più possibilità di personalizzazione fra metalli cromati, ceramiche lisce, intarsi a mosaico intricati e una linea di rivestimenti in pelle di alta qualità.

Grazie alla nuova struttura MLA-Flex avremo poi, oltre ai classici motori a combustione interna, anche soluzioni Plug-in Hybrid e 100% elettriche. Mild e Plug-in Hybrid saranno disponibili a quattro, cinque o sette posti con passo standard e lungo. La prima Range Rover Pure Electric invece raggiungerà la gamma nel 2024. I modelli Plug-in Hybrid Extended Range avranno invece emissioni inferiori ai 30 g/km con autonomia Full Electric fino a 100 km.

A bordo del nuovo Range Rover arriva anche Amazon Alexa, che permette comandi vocali naturali e intuitivi. Il marchio britannico ha poi posto grande attenzione alla purezza dell'aria nell'abitacolo, grazie alla tecnologia dual-nanoe X che riduce allergeni, patogeni, odori e virus, combinandosi alla perfezione con il dispositivo CO2 Management e con il sistema Cabin Air Filtration PM2.5.

Il nuovo Range Rover di quinta generazione è stata progettata e sviluppata nel Regno Unito e sarà prodotta esclusivamente nello stabilimento storico di Solihull - che sarà in grado, grazie a nuovi investimenti, di produrre nella stessa linea motorizzazioni Mild, Plug-in Hybrid e Pure Electric. Potete già configurare e ordinare la vettura sul sito ufficiale Land Rover. Ma a che prezzo? Si parte da 124.300 euro.



Non vi piacciono le linee attuali? Qualcuno ha ideato kit elettrico per Range Rover vintage, anche se il prezzo non vi piacerà...