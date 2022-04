Tutte le novità della Polestar 2 2022: la berlina elettrica anti-Tesla si aggiorna

La Polestar 2 non è ancora arrivata in Italia, è però solo questione di tempo, inoltre si può già trovare nella vicina Svizzera - ed è lì che Matteo Valenza ha provato una Polestar 2. Ora però la berlina elettrica di Volvo e Geely si aggiorna, sia sul fronte tecnologico che del design.

Partiamo proprio dal design esterno. La nuova Polestar 2 guadagna due colorazioni inedite, Space e Jupiter, che vanno a rimpiazzare rispettivamente Void e Moon. La colorazione Magnesium è inoltre il nuovo colore standard disponibile senza extra. Polestar ha anche aggiornato il design dei cerchi da 19 pollici di serie e di quelli da 20 pollici opzionali.

All'interno invece la colorazione Zinc sostituire il Barley, mentre il Light Ash sostituisce la decorazione Reconstructed Wood. Il tetto in vetro poi guadagna un parasole rimovibile (che sarà disponibile come optional per tutti i clienti Polestar 2 con tetto panoramico nel negozio degli Extra da metà giugno 2022)

Ma passiamo alla tecnica: il Performance Software Upgrade che porta la potenza massima a 350 kW con 680 Nm di coppia sarà incluso nel Performance Pack in Europa. La pompa di calore inoltre, inclusa nel Plus Pack, ha ora un range di temperature migliorato: funziona fra i -7 e i 25 gradi centigradi. Infine l'avanzato filtro dell'abitacolo e il sensore antiparticolato interno sono stati aggiornati con una nuova app in-car capace di quantificare la qualità dell'aria dell'abitacolo rispetto a quella esterna (il tutto è sempre inserito nel Plus Pack).

Come detto nel titolo, la Polestar 2 si pone sicuramente come anti-Tesla Model 3: sfida di efficienza fra la Polestar 2 e la Tesla Model 3 di Elon Musk.