Novità Patente: controlli biometrici ed esami online, futuro incerto per la Patente A

Lo scorso 11 maggio abbiamo parlato delle varie patenti delle moto, dalla A1 alla A3 (quale patente della moto prendere?), presto però potrebbero cambiare parecchie cose per le patenti in generale - come ha lasciato intendere il ministro Enrico Giovannini alla Commissione Trasporti della Camera.

Nei prossimi mesi potrebbero arrivare importanti modifiche in merito agli esami per ottenere le varie patenti e la successiva emissione. Il Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili vuole far diventare l'esame altamente tecnologico, così da ridurre i tempi d'attesa dei richiedenti e snellire il sistema di richiesta dell'esame. La motorizzazione infatti sta vivendo un periodo di crisi per quanto riguarda il personale, ridotto di fatto del 50% negli ultimi 20 anni - con tantissima gente andata in pensione che non è stata sostituita da nuove leve.

Questo ha fatto salire i tempi d'attesa per l'ottenimento delle patenti, motivo per cui il ministro Giovannini vorrebbe affidarsi alla tecnologia e al riconoscimento biometrico dei candidati per svolgere gli esami pratici online. L'idea arriva dall'estero ed è molto semplice: un esaminatore non ha più necessità di essere fisicamente presso le varie sedi d'esame, al contrario può analizzare vari candidati da remoto, attraverso collegamenti in tempo reale. Questo, secondo Giovannini, farebbe risparmiare un sacco di tempo agli esaminatori, che in un giorno potrebbero seguire molti più candidati durante le loro prove pratiche e da più località diverse. Questa particolare idea dovrebbe evitare anche le frodi e ridurre i tempi di accertamento, poiché con il riconoscimento facciale dei candidati attraverso parametri biometrici le pratiche di controllo verrebbero drasticamente ridotte.

Si attendono poi grandi novità anche sul fronte delle patenti A per le moto. Secondo il ministro Giovannini costerebbero tantissimo allo Stato e non avrebbero riscontri concreti in termini di sicurezza sulle strade. Non si è parlato di una vera e propria abolizione, possiamo però immaginare che l'attuale sistema possa essere snellito o semplificato.