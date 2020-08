Le novità della Nuova Fiat Panda 2021: dalla versione Sport agli assistenti di guida

Mentre attendiamo con impazienza la presentazione della Nuova Fiat Tipo 2021, è importante non dimenticare l'arrivo sul mercato della Nuova Fiat Panda 2021, della quale vi abbiamo recentemente mostrato le ultime immagini spia disponibili sul web. Ecco tutto ciò che sappiamo sull'utilitaria 2021 del Gruppo FCA.

Partiamo dalla sua presentazione: Fiat dovrebbe lanciare il suo nuovo modello (l'auto più venduta d'Italia da oltre 10 anni, ricordiamolo...) il prossimo mese di settembre, molto probabilmente tramite un evento digitale e non fisico. L'auto invece dovrebbe arrivare nelle concessionarie nel mese di ottobre, ma a causa del COVID-19 potrebbero esserci ritardi.

Guardando al design esterno, Nuova Fiat Panda 2021 avrà fanali leggermente ridisegnati, nuovi paraurti, dei cerchi in lega mai visti sulla gamma Panda - ma non il nuovo logo Fiat visto su Fiat Tipo 2021. Nell'abitacolo troviamo, come hanno dimostrato le recenti foto spia, un nuovo schermo per l'infotainment grande 7 pollici con sistema Uconnect e connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Grande curiosità anche attorno agli assistenti di guida che dovrebbero fare il loro debutto su Panda, nella speranza che in questo modo EuroNCAP possa rivedere la sua ultima valutazione da 0 stelle. Qualche tempo fa vi abbiamo annunciato, un po' tristemente, l'addio di FCA ai mitici motori Fire, anche gli unici a offrire una combinazione GPL, Panda 2021 però dovrebbe offrire ancora una motorizzazione simile da 1.2, inoltre arriva la variante Sport con motore FireFly 1.0 da 70 CV, fari Full LED, stessi fanali della versione Cross, paraurti più spessi, pinze dei freni in rosso, un'edizione interessante che dovrebbe costare poco meno di 20.000 euro.