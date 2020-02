Le novità della nuova Ferrari SF1000 di F1 nel nostro video

Nella serata di ieri 11 febbraio, Ferrari ha presentato al mondo la sua nuova monoposto da Formula 1: scopriamo le novità della Ferrari SF1000 con il nostro nuovo video.

Dalla SF90 dello scorso anno, Ferrari è passata a SF1000 per celebrare un importante traguardo: in questo 2020 la scuderia di Maranello sarà l'unica squadra nella storia della F1 ad aver disputato 1.000 Gran Premi. Dal punto di vista del design, non troviamo differenze epocali con la monoposto dello scorso anno, i tecnici del cavallino rampante hanno però lavorato duramente per migliorare l'efficienza aerodinamica di diversi elementi, dal muso ai Bargeboards laterali.

Il cambio inoltre è stato miniaturizzato per far posto a un pacco batterie che recupera l'energia in frenata e dal turbocompressore, a spingere il tutto è poi un motore V6 da 1,6 litri compatto e potente, tenuto a bada da freni a disco auto ventilanti in carbonio a firma Brembo. Una piccola meraviglia di tecnica e meccanica che pesa appena 745 kg, che non vediamo l'ora di vedere sui migliori circuiti del mondo guidata dai piloti titolari di Maranello Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Per saperne di più vi rimandiamo al nostro articolo dedicato alla nuova monoposto Ferrari, che sarà grande protagonista nel prossimo campionato di F1.