Le novità NIU a EICMA 2023: dalla dirt bike XQi3 alla potente RQi

Anche quest’anno è arrivata una nuova edizione di EICMA ed Everyeye è sul campo per raccontarvi le migliori novità della fiera, con un occhio di riguardo ai prodotti più tecnologici. A tal proposito vogliamo partire dai nuovi prodotti 2024 di NIU.

Il 2024 sancisce l’entrata di NIU nel mondo delle dirt bike con la XQi3, ovviamente 100% elettrica. Parliamo di una moto a zero emissioni che eroga 8 kW di potenza di picco, raggiunge i 45 km/h di velocità massima e può vantare fino a 70 km di range grazie a una batteria da 32 Ah/72 V.

Alta 1.036 mm, lunga 1.995 mm e larga 785 mm, la KQi3 pesa appena 71 kg con la batteria inclusa. Ha una potenza nominale di 3,5 kW, mentre la sua batteria pesa 15,3 kg e si ricarica in 5,3 ore a 500 W di potenza massima. Disponibile a partire da maggio 2024 in quattro colorazioni, la dirt bike di NIU parte da 5.999 euro. Sarà disponibile in versione street legal oppure off-road.

Altra novità è la nuova SQi, una piccola moto elettrica dal design caratteristico, premiato ai RedDot Award 2023. Raggiunge i 45 km/h, ha 95 km di autonomia e ha una potenza nominale di 400 W, è insomma un prodotto pensato per i più giovani. Si potrà acquistare nel corso del 2024, il suo prezzo però è ancora sconosciuto.

Per chi vuole una moto full size invece c’è la RQi, con i suoi 110 km/h di velocità massima, 18 kW di potenza nominale, batteria da 36 Ah/72 V e frenata ABS. Si può sbloccare senza chiave grazie al Bluetooth, inoltre può essere tracciata tramite GPS. Sarà nei flagship NIU dal Q1 2024 a partire da 7.999 euro. La RQi vista a EICMA 2021 era solo un prototipo, oggi è una moto fatta e finita.

Infine una novità anche per chi gestisce flotte di veicoli con gli scooter F600 e F650 con NIUswap Battery Swapping Technology, tecnologia che facilita la gestione della flotta con batterie sempre cariche da cambiare al volo.