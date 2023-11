Le novità Nilox a EICMA 2023: e-bike e monopattini in sconto del 35%

Nel corso del 2023 Nilox ha lanciato diverse novità, portandone alcune a IFA 2023. Le abbiamo viste tutte dal vivo a EICMA 2023, dove il brand ha anche creato un codice sconto dedicato alla fiera: ben 35% in meno sul loro sito ufficiale. Vi spieghiamo tutto.

Grande novità di quest’anno è la gamma cargo: le e-bike cargo sono sempre più diffuse e ricercate e Nilox ne ha ben tre in line-up (le nuove e-bike cargo Nilox 2023). A EICMA 2023 è possibile ammirare dal vivo la Cargo Light (C1), la Cargo Mid (C2) e la Cargo Long (C3), differenti rispetto al peso che possono trasportare e ovviamente nel design. A Rho Fiera Milano Nilox ha portato anche i suoi nuovi monopattini Viper e Ant, dotati di grandi ruote fat da 10” adatte anche a terreni sconnessi (i nuovi monopattini Nilox con gomme fat). Montano un motore da 350 W e una batteria da 36 V/10 Ah che promette fino a 40 km di autonomia. Il loro prezzo di listino è di 599,95 euro.

Per chi volesse spendere meno c’è anche il Nilox S1 con ruote pneumatiche da 8,5”, motore da 350 W, batteria da 7,5 Ah e fino a 28 km di autonomia. Il prezzo in questo caso è di 499,95 euro ma inserendo il codice sconto NILOXEICMA2023 sul sito ufficiale di Nilox è possibile avere uno sconto del 35% su tutti i prodotti in fiera, comprese le e-bike della serie K. La top di gamma K3 scende da 5.899,95 euro a 3.834,99 euro, tanto per fare un esempio. In scontro trovate anche le Nilox K1 e K2..