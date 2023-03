Le novità del MIMO 2023: tutti all'Autodromo di Monza dal 16 al 18 giugno

Il MIMO 2023 ha iniziato ufficialmente a scaldare i motori nella sede storica dell'ACI Milano, preparandosi a un'edizione che sarà estremamente dinamica e nella reale forma in cui l'evento è stato pensato alla sua fondazione - una forma poi cambiata causa COVID-19. Scopriamo dunque cosa ci aspetta dal 16 al 18 giugno 2023.

Giunto alla sua terza edizione, il MIMO si può finalmente liberare dai vincoli legati alla pandemia per spostarsi principalmente all'interno dell'Autodromo Nazionale di Monza, lasciando in ogni caso un interessante hub espositivo in Piazza Duomo a Milano. Rispetto agli scorsi anni, che hanno visto decine di modelli sparsi per tutto il centro città (qui le più belle auto del MIMO 2022), in questo 2023 le auto si potranno guidare e toccare con mano nel tempio italiano delle corse, dove si potranno fare test drive di diverse motorizzazioni e tecnologie.

A presentare la nuova edizione 2023 è stato il Presidente MIMO Andrea Levy accompagnato da Geronimo La Russa, Presidente Aci Milano, Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Carlo Abbà, Assessore Attività Produttive del Comune di Monza. Oltre 40 le case automobilistiche e motociclistiche che hanno confermato la loro presenza all'evento, con i visitatori che potranno testare i modelli direttamente su pista lungo un circuito pensato ad hoc lungo 4 km. Il tracciato prevede anche un passaggio sulle antiche sopraelevate, con diverse chicane che permetteranno di provare automobili e moto in diverse condizioni.

Hypercar, supercar, one-off, classiche di pregio, youngtimer e prototipi avranno tantissimo spazio all'interno della manifestazione, il MIMO 2023 però riserverà anche un'intera area alle auto elettriche e Plug-in Hybrid, che prevederà anche una parte educational per i potenziali clienti intenti a passare alla mobilità "alla spina". Ma passiamo agli appuntamenti chiave: venerdì 16 giugno ci sarà la Premiere Parade e la Monzanapolis, sfilate su un circuito da 10 km, sabato 17 giugno ci sarà invece la sfilata celebrativa dedicata ai 120 anni di ACI Milano, domenica 18 giugno si chiuderà in bellezza con la Indy Autonomous Challenge. Per la prima volta in Europa prenderà vita una competizione di auto da corsa a guida autonoma senza pilota: le nuove Dallara AV-23 saranno guidate da un software di controllo capace di sfiorare in rettilineo velocità da Formula 1. Dove si possono reperire i biglietti per il MIMO 2023? Non ci sarà nessun biglietto: come durante gli anni passati il MIMO continua a essere gratuito, un evento che gli appassionati delle due e delle quattro ruote non possono davvero perdere.