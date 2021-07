Le novità Mercedes all'IAA Mobility Show 2021: dalla EQE alla prima AMG elettrica

Mercedes-Benz è prossima a lanciare una marea di novità in occasione dell’IAA Mobility Show di Monaco e sul web è già trapelato cosa vedremo con certezza a settembre.

Com’è facile immaginare, per il marchio della stella a tre punte l’IAA Mobility Show sarà una vetrina quasi totalmente elettrica, con la nuova Mercedes-Benz EQE in primo piano. Pensata per una clientela business, questa nuova EQE dimostrerà “quanto una vettura elettrica può essere confortevole e sportiva allo stesso tempo, adatta per lunghi viaggi e in grado di offrire un’abitabilità che setta nuovi standard”.

Spazio anche per gli appassionati delle alte prestazioni, con la presentazione della prima Mercedes-AMG totalmente elettrica, alimentata a batteria. Una vettura che avrà “il caratteristico DNA AMG, non solo per quanto riguarda le performance ma anche per la sua guida coinvolgente ed emozionante”. Portiamo ancora più in alto l’asticella con un concept elettrico firmato Mercedes-Maybach, tutto votato al lusso e all’inizio di una nuova era, “senza dimenticare i 100 anni di storia alle spalle”.

Chiudiamo infine con la Mercedes-Benz EQB, spaziosa vettura elettrica a 7 posti già vista in Cina e ora finalmente pronta per il debutto in Europa. In più, Mercedes-AMG dovrebbe anche presentare una vettura ibrida ad alte prestazioni sotto il badge E PERFORMANCE, Mercedes-Benz invece dovrebbe mostrare una Classe S Guard e la prima Classe C All-Terrain.