Le novità della nuova Honda Civic e:HEV 2022, Full Hybrid super efficiente

Dopo 50 anni di Civic, Honda è pronta a lanciare sul mercato la nuova Honda Civic e:HEV 2022, una vettura disponibile esclusivamente in versione Full Hybrid, una delle tecnologie più efficienti del momento.

Per saperne di più sulle quattro tecnologie ibride attualmente in commercio in Europa vi consigliamo l'articolo Quale auto ibrida comprare?, poi però tornate qui per conoscere i principali dettagli della nuova Honda Civic e:HEV 2022 vista dal vivo al Fuorisalone. La vettura giapponese promette di essere dinamica e prestazionale all'interno del suo segmento grazie al suo propulsore e:HEV, allo sterzo migliorato e la sospensione perfezionata. A bordo troviamo anche il nuovo sistema di infotainment progettato per migliorare i livelli di comfort, praticità e sicurezza, con Apple CarPlay e Android Auto di serie.

L'allestimento Advance Top di gamma sarà anche equipaggiato con un quadro strumenti da 10,2" completamente digitale. Assolutamente da segnalare poi la presenza della suite Honda SENSING, che include avanzate funzioni di sicurezza attiva a guida assistita. I gruppi ottici sono formati da nove LED, mentre i cerchi possono essere da 17" o da 18" a seconda dell'allestimento.

Ma parliamo di potenza: il nuovo propulsore e:HEV 2.0 litri della Civic 2022 offre 135 kW/180 CV di potenza con 315 Nm di coppia, con uno scatto 0-100 km/h possibile in 7,8 secondi. Il consumo dichiarato è di 4,7 litri per 100 km (WLTP), davvero eccezionale, con emissioni che partono da 108 g/km (WLTP). Lunga 4.551 mm, larga 1.802 mm e alta 1.408 mm, la nuova Honda Civic e:HEV 2022 sarà disponibile a breve un prezzo di partenza di 35.300 euro.