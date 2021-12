Tutte le novità sulla Ford Mustang Mach-E: salgono i prezzi, aumenta la produzione

In casa Ford bollono parecchie novità, soprattutto per quanto riguarda la prima auto 100% elettrica del marchio: la Ford Mustang Mach-E. Jim Farley su Twitter ha annunciato l'arrivo di nuovi pacchetti, l'aumento della produzione annuale ma anche dei prezzi di base.

Gli aumenti, almeno negli USA, sono validi dall'8 dicembre scorso e vedono il listino salire di 1.000 dollari MSRP per la Mach-E Select, la Mach-E Premium, il 60P GT Performance Package e la batteria Extended Range (per saperne di più: la Ford Mustang Mach-E GT arriva in Italia). Salgono invece di 2.000 dollari MSRP la Mach-E California Route 1 e la Mach-E GT. Sommando i pacchetti è dunque possibile pagare una Mach-E fino a 3.000 dollari in più.

Ford sta poi lavorando duramente per aumentare la produzione in seguito all'altissima domanda riscontrata, oggi infatti bisogna aspettare non poco per avere una nuova Mach-E; ebbene dal 2023 la produzione salirà a oltre 200.000 unità all'anno sia per il Nord America che per l'Europa. Si tratta di un dato superiore di tre volte rispetto a quello del 2021, anche se ci vorrà ancora un po' di pazienza per il regime massimo.

Negli USA va a gonfie vele anche l'F-150 Lightning (per approfondire: è arrivato il Ford F-150 elettrico), i cui ordini sono appena stati bloccati visto il raggiungimento delle 200.000 unità - e la società ha paura di non riuscire a gestire ulteriori prenotazioni. Le vendite elettriche di Ford dunque stanno andando alla grande, anzi forse la società ha anche preso un po' sottogamba la questione, sottostimando la produzione in fase di lancio, presto però verrà tutto risolto.