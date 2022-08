Le novità elettriche 2023 di Mercedes-Benz: dal SUV EQS all'accessibile EQB

Mercedes-Benz ha anticipato quali nuovi veicoli elettrici vedremo nel corso del 2023 (MY2023) - e ci sono anche diverse vetture a marchio AMG. La lista che segue è stata diffusa negli USA ma dovrebbe darci importanti indicazioni anche in Europa.

Le nuove EQS ed EQE sono già sul mercato (due settimane con la nuova Mercedes-Benz EQE 350+), il 2023 però sarà l'anno delle versioni SUV. Vedremo infatti le nuove EQS SUV ed EQE SUV assieme alla AMG EQS (gli interni della nuova Mercedes-Benz EQE SUV). Inoltre dovrebbe arrivare anche un SUV più accessibile chiamato EQB SUV. Il produttore tedesco ha intenzione anche di aggiornare EQS ed EQE portando le nuove EQS 450 MATIC ed EQE 350 MATIC, in aggiunta alle versioni AMG di EQE.

Tutte le auto che abbiamo elencato dovrebbero arrivare entro la fine del 2022 come MY2023. Appare chiaro come Mercedes-Benz abbia intenzione di sfruttare al massimo la sua nuova piattaforma elettrica, lanciando quante più versioni possibili delle sue EQS ed EQE. Berline estremamente costose che potranno essere bypassate dal SUV EQB. Il nuovo Mercedes-Benz EQB SUV 250+ sarà venduto negli USA a partire da 52.400 dollari, in Italia si spera in un prezzo attorno ai 60-65.000 euro, così da avere una vettura più accessibile rispetto a EQS ed EQE. Aspettiamo però dettagli ufficiali per il vecchio continente.