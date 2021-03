Novità CUPRA Formentor: arriva il diesel e un benzina 245 CV senza Superbollo

In occasione del lancio commerciale, avvenuto lo scorso novembre, abbiamo guidato l’incredibile CUPRA Formentor da 310 CV, una versione sportiva che andava ad affiancare la “standard” da 150 CV. Successivamente è arrivata la motorizzazione Plug-in Hybrid, oggi invece la gamma si completa con nuovi propulsori diesel e benzina.

Si completa dunque la gamma italiana di CUPRA Formentor, il crossover dall’animo sportivo che ancora oggi - per noi - resta uno dei migliori veicoli usciti lo scorso anno. Come anticipato, celebriamo oggi l’arrivo del propulsore TDI 2.0 da 150 CV, sia con cambio manuale che automatico DSG con trazione 4Drive, e dei nuovi 2.0 TSI a benzina. Questi ultimi sono da 190 CV DSG e 245 CV DSG, tante performance ben al di sotto della soglia del Superbollo.

Ma parliamo subito di prezzi: il nuovo CUPRA Formentor 2.0 TDI 150 CV con contributo CUPRA ed ecoincentivi statali si può avere da 28.650 euro (listino ufficiale 33.100 euro) o 255 euro/mese e 5.400 euro di anticipo con la formula CUPRA Way. CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI 245 CV si può avere da 42.100 euro chiavi in mano, grazie al contributo CUPRA però si può avere da 33.830 euro o 325 euro/mese con 5.525 euro di anticipo con CUPRA Drive Way (riservata ai soli clienti Business però). In basso trovate il listino ufficiale per l’Italia - il tutto in attesa, chissà un giorno, del Formentor 5 cilindri.